/630918/تحرير-محاضر-لـ-15-ألف-شخص-بأول-ايام-العيد-بسبب-الكمامة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط عدد “15722” شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد “15673” شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال “49” شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير “2564” مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (370) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (3666) شيشة.

إجراءات الدولة للحد من كورونا

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة ، الأربعاء، عن خروج 564 متعافي من فيروس كورونا المستجد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم .

يأتي ذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 178805 حالات حتى أمس الأربعاء.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، ، أنه تم تسجيل 1187 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 58 حالة جديدة.

مؤشر التعافي

وقال الدكتور مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأربعاء، هو 240927 من ضمنهم 178805 حالات تم شفاؤها، و 14091 حالة وفاة.