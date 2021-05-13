بالصور.. محافظ الإسكندرية يزور دور المسنين والأيتام لتهنئتهم بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - زار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، ترافقه الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، مؤسسة دار الهنا لرعاية السيدات المسنات والغير قادرات التابعة لجمعية الهلال الأحمر المصرى، ودار الأمل لرعاية الأيتام، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.





وقدم المحافظ الهدايا والتهنئة للنزلاء من المسنين والأيتام والأطفال واطمأن على راحة النزلاء، معربا عن سعادته لمشاركتهم فرحتهم بالعيد. وأكد الشريف، حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم والرعاية وتلبية كافة احتياجات الدور من أجل توفير حياة كريمة لهم، لافتاً أننا جميعا علينا مسئولية كبيرة فى إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم. وأشاد المحافظ بما وصفه المستوى الجيد للدور والخدمات المقدمة بها، مطالبا مسئولى الدور ومديرية التضامن الاجتماعى، بضرورة الاستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الإنسانية للنزلاء وتلبية كافة مطالبهم.

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