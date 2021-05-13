رسميًا.. نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا إلى البرتغال.. والسبب !!

/630922/رسميا-نقل-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-من-تركيا-إلى-البرتغال-والسبب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، اليوم الخميس استضافة مدينة بورتو في البرتغال، لنهائي دوري أبطال أوروبا، بدلا من إقامته في تركيا .

وسينقل نهائي دوري الأبطال إلى ملعب دراجاو في مدينة بورتو البرتغالية للموسم الثاني على التوالي بعد استبعاد ملعب أتاتورك في تركيا نظرا لوضع بريطانيا تركيا على اللائحة الحمراء للدول التي يتوجب الخضوع للعزل بعد القدوم منها.

وقال البيان الرسمي لليويفا: "المباراة النهائية لدوري الأبطال، ستقام على ملعب دراجاو في مدينة بورتو، وسيتم السماح بحضور 6 آلاف مشجع لكل فريق". وسيستضيف ملعب بورتو النهائي يوم 29 مايو بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين .

وأضاف: "كان من المقرر إقامة النهائي في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول، لكن بعد قرار الحكومة البريطانية بوضع تركيا على القائمة الحمراء لوجهات السفر، فإن إقامة المباراة هناك كانت تعني عدم سفر الجماهير". وتابع: "الاتحاد الأوروبي ناقش نقل النهائي إلى إنجلترا، ورغم الجهود المضنية من جانب الاتحاد والسلطات، لم يكن من الممكن توفير ترتيبات الحجر الصحي في إنجلترا". وأبدى الاتحاد الأوروبي خلال البيان، امتنانة للشراكة والروح التعاونية لمسؤولي كرة القدم التركية، والتفهم الذي أظهروه في ظل هذه الظروف.