/630920/سلاح-جديد-من-إدارة-الأهلي-لعبور-صن-داونز-بدوري-الأبطال-ما-هو

قرر مسؤولو النادي الأهلي، اختيار سلاح جديد لتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على تخطي عقبة صن داونز بطل جنوب إفريقيا، في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، خلال المواجهتين اللتين ستجمعان الفريقان .

وقررت إدارة الأهلي رصد مكافآت خاصة للاعبين في حال التغلب على صن داونز في مجموع لقائي الذهاب والإياب، والتأهل للدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية التي يحمل الأهلي لقبها من النسخة الماضية .

ويلتقي الأهلي نظيره صن داونز يوم السبت المقبل على استاد الأهلي وي السلام، في مباراة الذهاب، على أن يقام لقاء العودة في جنوب إفريقيا مطلع الأسبوع القادم .

ووعدت إدارة الأهلي بتخصيص مكافأة في كل مباراة متبقية بالبطولة الإفريقية من أجل مواصلة المسيرة للفوز باللقبومضاعفة المبالغ التي من المفترض أن يحصل عليها اللاعبون حسب لائحة الفريق الداخلية .

ويعود الأهلى لمواصلة تدريباته، على ملعب التتش بالجزيرة اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس بسبب ضغط المباريات.

كانت بعثة صن دوانز الجنوب إفريقى قد وصلت إلى القاهرة، أمس، استعدادا لمواجهة الأهلى، وخاض الفريق مرانه الأول بأحد الملاعب التي اختارتها البعثة، على أن يخوض المران الرئيسى اليوم باستاد السلام الذي سوف يستضيف اللقاء، وفى نفس توقيت إقامة المباراة بناء على لوائح الاتحاد الإفريقى.