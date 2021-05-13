عبر الهاتف.. وزير التنمية المحلية يتابع وضع المحافظات فى أول أيام العيد

جدة - نرمين السيد - تابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مع السادة المحافظين على مدار أول أيام عيد الفطر المبارك جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأجرى اللواء محمود شعراوى، عددًا من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين لمتابعة غلق المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، ومنع أى تجمعات للمواطنين، وحرص الوزير على التأكد من توافر كافة السلع الغذائية والتموينية بالأسواق واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق ورفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الاسعاف على مستوى المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن السادة المحافظين تفقدوا عقب صلاة عيد الفطر لمتابعة الأوضاع بالمحافظات على الطبيعة وخاصة المناطق التى كانت تشهد تجمعات كبيرة كل عام فى أيام عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن هناك تعاون وتنسيق بين القيادات المحلية بالمحافظات والسادة مديرى الأمن والجهات المعنية لتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا المستجد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وذلك بكل حزم ومنع أى تجمعات للمواطنين.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن هناك إغلاقاً كاملاً لكافة الحدائق والشواطئ والمتنزهات بالمحافظات ويقوم السادة المحافظين والقيادات المحلية بمتابعة التزام المواطنين بعدم التجمع خاصة فى مناطق الكورنيش، مضيفًا أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور على مدار اليوم فى نطاق عملهم لمتابعة الموقف أولاً بأول ومنع أى تجمعات.

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين فى كافة المحافظات الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء للحفاظ على سلامتهم وآمنهم والاحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم فى المنازل.

وجدد "شعراوى" التأكيد على المحافظين بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمقاهى والكافيهات والمولات التجارية خلال أجازة عيد الفطر المبارك فى تمام الساعة التاسعة مساءً، لافتًا إلى أهمية عدم التهاون مع مخالفى الإجراءات الاحترازية لكورونا خاصة عدم إرتداء الكمامات الواقية وإتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المقاهى والكافيهات التى تقدم الشيشة للمترددين عليها.

وطالب وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بإستغلال أجازة العيد ومواعيد الغلق خلال تلك الفترة والاستمرار فى جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن.

وأكد الوزير، ضرورة رصد أى مخالفات للبناء أو التعديات على أراضى وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين و القيام بجولات ميدانية لقيادات المحليات لرصد أى مخالفات وإزالتها فى المهد.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة تتابع مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع على مدار أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية فى مجلس الوزراء فى حالة اى طوارئ ، كما تتلقى الوزارة الشكاوى الخاصة بعدم الالتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة " صوتك مسموع " من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/sotakmasmwo).