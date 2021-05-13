جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، غلق المنافذ والطرق المؤدية للممشى السياحى والكورنيش لمنع أى تجمعات وخلق محاور مرورية بديلة، مشيرًا إلى انتشار الدوريات والتمركزات الأمنية لمنع تسيير سيارات النقل الجماعي خارج المحافظة.





جاء ذلك خلال متابعته، اليوم الخميس، لقرارات الحكومة لفرض عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أيام عيد الفطر المبارك. وأوضح المحافظ، فى تصريح صحفى، أن الهدوء ساد جميع مدن وقري المحافظة حيث خلت الشوارع والحدائق والمنتزهات والمسطحات الخضراء من المواطنين خشية الإصابة بفيروس كورونا، موجها رؤساء الوحدات المحلية بسرعة إزالة الملاهى التي تقام بالمناطق الشعبية لمنع تجمعات الأطفال حولها وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال عيد الفطر المبارك وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم ورفع تراكمات القمامة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرقية.. غلق المنافذ والطرق المؤدية للكورنيش وخلق محاور بديلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.