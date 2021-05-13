شكرى ولافروف يتفقان على ضرورة توقف إسرائيل عن مهاجمة غزة لوقف نزيف الدم

جدة - نرمين السيد - أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اتصالاً اليوم الخميس، بسيرجى لافروف وزير خارجية روسيا، حيث اتفق الوزيران على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن مهاجمة قطاع غزة، لكى يتوقف نزيف الدم الذى بدأ خلال الأيام والساعات الماضية فى أعقاب تطورات الوضع فى القدس والمسجد الأقصى الشريف.





وشدد شكرى ولافروف على ضرورة وقف إطلاق النار الكامل حفاظاً على الأرواح وإفساحاً للمجال للجهود السياسية. وأكد الوزيران أن ما يجرى يُثبت ويؤكد أن التحرك السياسى هو أمر لا غنى ولا بديل عنه، وأنه من المهم فور توقف المواجهة العسكرية، أن يتحرك المجتمع الدولى ليطرح بجدية التقدم نحو السلام الحقيقى والعادل المؤدى إلى تحقيق العدالة فى هذه القضية. واتفق الوزيران على التنسيق فيما بينهما وتكثيف التواصل مع مختلف الأطراف المعنية بإنهاء التأزُم الحالى، خاصةً فى إطار الإعداد لانعقاد مجلس الأمن غدًا الجمعة للمرة الثالثة خلال أسبوع حول هذه الأزمة على ضوء مسؤوليته فى هذا الصدد فى حفظ السلم والأمن الدولييّن، ويأتى ذلك فى إطار تكثيف الاتصالات حول الهجوم الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية.

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