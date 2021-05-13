وزير الطيران المدني يتفقد مطار القاهرة.. ويهنئ المسافرين والعاملين بالعيد 

أدى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الملك فيصل بمطار القاهرة الدولي مع عدد من العاملين بالوزارة وشركاتها التابعة، ثم أجرى جولة تفقدية لعدد من المواقع المختلفة لمتابعة سير العمل أول أيام عيد الفطر المبارك بمرافقة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ولفيف من قيادات الوزارة والشركات التابعة.

بدأت الجولة بتفقد مبنى الركاب رقم 3 للوقوف على انتظامية حركة السفر والوصول بالصالات والاطمئنان على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا وكذا تفقد حركة المهبط ومتابعة منطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات ومكتب مبيعات مصرللطيران والأسواق الحرة واستراحات الخدمة المميزة واستراحات درجة رجال الأعمال، ثم أعقبها بزيارة لبرج المراقبة لمتابعة الحركة الجوية وانتظام حركة التشغيل وكذا زيارة مركز العمليات المتكامل التابع لمصرللطيران IOCC لمتابعة انتظامية جدول تشغيل الرحلات.

وخلال الجولة التقي وزير الطيران بعدد من العاملين بالمطار ورجال الشرطة والجمارك والحجر الصحي وغيرها من الجهات العاملة بالمطار وهنأهم بعيد الفطر، مشيدا بدورهم المشرف وتواجدهم في مواقع عملهم أول أيام العيد والتعاون المثمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار.

كما شدد الطيار محمد منار على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمطار وعلى متن الطائرات وكافة المباني والمنشآت للحفاظ على صحة وسلامة الركاب والعاملين بالقطاع وووجه وزير الطيران المدنى بتذليل كافة العقبات وتسهيل كافة الإجراءات امام المسافرين وتقديم خدمات متميزة إلى جميع العملاء.

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