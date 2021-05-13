شعراوي يتابع مع المحافظين الوضع في أول أيام عيد الفطر 

يتابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع المحافظين على مدى أول أيام عيد الفطر المبارك جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأجرى اللواء محمود شعراوي، عددًا من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين لمتابعة غلق المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، ومنع أي تجمعات للمواطنين وحرص الوزير على التأكد من توافر كافة السلع الغذائية والتموينية بالأسواق واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق ورفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظات.

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