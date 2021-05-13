محافظ القاهرة يتابع غلق الحدائق والمتنزهات في أول أيام العيد 

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة ستطبق الإجراءات الإحترازية بكل حزم حرصًا على صحة المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات على مدى اليوم ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التى تخالف قرارات الدولة الخاصة بالغلق في التاسعة مساء ومتابعة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها محافظ القاهرة لمتابعة غلق الحدائق والمتنزهات وتطبيق الإجراءات الاحترازية في عيد الفطر المبارك والتى بدأها بتفقد محيط الحديقة الدولية بمدينة نصر وحدائق المنطقة الشرقية ثم كورنيش النيل وحدائق المنطقتين الغربية والشمالية وأنهى الجولة بتفقد المنطقة المحيطة بحديقة الفسطاط بحى مصر القديمة بالمنطقة الجنوبية.

وقال محافظ القاهرة إنه تم التنسيق بين مديريات الصحة والتموين ومباحث التموين والطب البيطري لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة محلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها وأماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للإستهلاك وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار محافظ القاهرة إلى توافر كافة المقررات التموينية والبترولية والخبز والبوتاجاز مع الاستعداد للدفع بتعزيزات في أى منطقة في حالة الإحتياج، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقى بلاغات المواطنين عن أى مخالفات على مدى 24 ساعة عن طريق رقمى الخط الساخن 15496، و١١٤ والأرقام 23901236، 23907147، 23912136 لاتخاذ الاجرءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم والالتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعي والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين.

وشدد محافظ القاهرة على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في حملاتها اليومية على المقاهى لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية ومنع الشيشة مشددًا على أصحاب المقاهى بالالتزام لعدم تعرضهم للمسألة القانونية