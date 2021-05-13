/630926/مياة-معدنية-ومناديل-لتسلية-محافظ-الجيزة-خلال-صلاة-العيد-صور

أثار محافظ الجيزة الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وذلك بعد تداول صور وفيديوهات ظهر فيها مناديل ومياه معدنية خلال صلاة عيد الفطر.

وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "علشان ١٠ دقايق صلاة.. مش تراويح.. مياه معدنية ومناديل لتسلية محافظ الجيزة والمسؤولين".

عشوائية مش طبيعية

وأكمل أحد الرواد: "بالصدفة نزلت الجيزة امبارح بالليل.. مشاهد ما شوفتهاش.. قهاوي ع البحري وشيشة ومحلات مفتوحة لحد الفجر وعشوائية مش طبيعية".

محافظ الجيزة يحذر من العشوائية

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، صور وفيديوهات خلال صلاة المحافظ والمسؤولين عيد الفطر المبارك.

وقالت الصفحة أن حضور المحافظ جاء وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من مرض كورونا، بمسجد المغفرة بحى العجوزة.

قيادات ترافق محافظ الجيزة

أدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المغفرة بحى العجوزة، وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من مرض كورونا، يرافقه الأستاذ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، والعميد محمد حمزة المستشار العسكري للمحافظة.

كما رافقه مديرى مديريات الأوقاف والتموين والتربية، والتعليم والزراعة والطب البيطرى بالجيزة، ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة، وعددا من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

رفع درجة الإستعداد

وأشار محافظ الجيزة أنه تم رفع درجة الإستعداد بكافة أجهزة المحافظة إلى الدرجة القصوى، وأن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقى البلاغات والشكاوى والتى تم ربطها بالغرف الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات.

إجراءات قانونية حيال المخالفين

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة والمديريات والجهات الأمنية بالتأكيد على تطبيق الإجراءات الإحترازية بمختلف القطاعات وإلتزام المحال والمقاهى بالقرارات وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، وإستمرار إغلاق الحدائق والمتنزهات لمنع تجمعات المواطنين حفاظاً على سلامتهم.

متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين

وشدد المحافظ على كافة القيادات بضرورة النزول للشارع ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين من أعمال النظافة والرقابة على الأسواق والمواقف وأعمال التطوير الجارية بمختلف أنحاء المحافظة ورصد مخالفات البناء والتعديات ومنع كافة أنواع الإشغالات لتسهيل الحركة المرورية.