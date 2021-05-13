/630927/إشتغالات-المصريين-في-العيد-شلمونة-هدية-من-كل-علبة-كولا

على عكس شعوب العالم.. يشتهر المصريون بخفة الدم وخاصة أثناء الأزمات والضيق، فلا تمر ازمة على هذا الشعب، إلا وتم وضعها موضع سخرية ومحل للفكاهة.

شلمونة هدية

فمع قرارات الغلق التي أصدرتها الحكومة الأيام الماضية للتعامل مع أزمة إنتشار كورونا والتي تشق طريقها في الإرتفاع يوما بعد يوم، نرى فهلوة بعض المصريين وإشتغالاتهم أثناء أيام عيد الفطر المبارك، حيث نجد شخص يضع لافتة على واجهة “تلاجته” الخاصة بالمشروبات تحمل :"

بمناسبة عيد الفطر السعيد عرض خاص مع كل علبة كولا شلمونة مجانا"

فهلوة حيرت العلماء والمفكرين

هذه الفهلوة ليست بجديدة على الشعب المصري، فهي أساليب ابتكرها هذا الشعب منذ القدم، وشغلت هذه الفهلوة والإشتغالات أيضا الكثير من العلماء والمفكرون وقاموا بتحليلها وتحدثوا عنها، فالبعض منهم رأى ان الفهلوة قد توحشت وأضرت بمصر كثيراً، ومن خسائرها العنيفة أن المصرى البسيط لم يشارك فى بناء بلده المشاركة الحقيقية وإنما ترك المهمة لفئة واحدة اختارت نوع الحضارة والعمران وبلورة القيم والأعراف.

اما الأخر يرى أن الفهلوة هى السلوك المميز للشخصية المصرية ويستعملها كثيرا تحت بند التوفير.

وكانت من بين هذه الأراء أيضا أن هذا السلوك مكن مصر من ألا تضيع أبداً لكنه جعلها تخسر كثيراً.