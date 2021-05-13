/630925/لاعب-جديد-يغيب-عن-الزمالك-في-مواجهة-إنبي-بسبب-الإصابة

تقرر بشكل نهائي غياب عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن فريقه في مباراة إنبي، المقرر إقامتها غدا الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، بسبب الإصابة .

ويغيب جمعة عن الزمالك، بعد تعرضه لكدمة قوية في الرباط الداخلي للركبة، الأمر الذي تسبب في غياب اللاعب عن الفريق في مباراته الأخيرة أمام غريمه التقليدي الأهلي، في الجولة الماضية من الدوري، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما .

وخضع جمعة لفحص طبي تحت إشراف الجهاز الطبي بالزمالك، والذي أكد أن اللاعب لازال يحتاج لبعض التدريبات التأهيلية حتى يتعافى من الإصابة، ويكون جاهزا للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة .

من جانبه أكد محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أن الجهاز الطبي يخشى عودة اللاعب سريعا، حتى لا تتفاقم الإصابة، الأمر الذي يعني خروج جمعة من قائمة الفريق في مواجهة إنبي غدا .

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة من 13 فوز و 6 تعادلات وهزيمتين.