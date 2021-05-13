محافظ دمياط تتابع تنفيذ قرار غلق شواطئ رأس البر

جدة - نرمين السيد - تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الخميس، تنفيذ قرار غلق الشواطئ بمدينة رأس البر خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وفقًا لما اتخذته الدولة من إجراءات للحد من التجمعات خلال تلك الفترة و منع انتشار فيروس كورونا.





وأكدت المحافظ، فى تصريح صحفى اليوم، أن تلك الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وذلك فى إطار الخطة الوقائية للتصدى لهذا الوباء. ووجهت الدكتورة منال رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتواجد الميدانى على مدار اليوم للتأكد من تطبيق الاجراءات الإحترازية و الوقائية غلق المنتزهات والحدائق وحظر أى فعاليات أو تجمعات، مؤكدة التعامل الحاسم مع المخالفين لتلك الإجراءات وكذا متابعة تطبيق قرار غلق المحال فى المواعيد التى أقرتها الدولة.

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