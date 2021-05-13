المنوفية الأولى.. إزالة 57 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية خلال وقفة العيد

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، الدكتور أنور عيسى، أنه تم إزالة جميع التعديات على الأراضى الزراعية خلال وقفة عيد الفطر المبارك، حيث بلغت 57 حالة تعد بمساحة فدانين و9 قراريط، مشيرًا إلى أن محافظة المنوفية جاءت فى المركز الأول بـ21 حالة تعد، والفيوم 19 حالة، ثم محافظات الشرقية والغربية والبحيرة بمجموع 17.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المشددة بمنع التعدى على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية فى المهد لأى حالة تعد. وقال عيسى، فى تصريح اليوم الخميس، إن غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضى تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر بناء على توجيهات وزير الزراعة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل، مضيفًا: "هناك تنسيقا مع أجهزة الحكم المحلى والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات لإزالة التعديات، كما يتم إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

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