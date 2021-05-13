«الداخلية»: الإفراج عن 919 نزيلًا احتفالًا بعيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها، اليوم الخميس، إن «القرار بالإفراج يأتى تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 143 لسنة 2021 بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو».

وبحسب البيان: "فحص قطاع السجون ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج سواء بالعفو الرئاسى والشرطى؛ وانتهت أعمال اللجان للإفراج المُبكر عن 919 نزيلًا "عفو وشرطى".

يأتى ذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.