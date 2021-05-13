السياحة تشكل غرفة عمليات خلال العيد لتلقى وبحث الشكاوى ورصد المخالفات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم الخميس، أن ذلك يأتى فى إطار الدور الرقابى الذى تقوم به الوزارة وحرصها على جودة الخدمة المقدمة وقياس مدى التزام المنشآت بضوابط السلامة الصحية حفاظا على سلامة العاملين بالقطاع السياحى والمواطنين والسائحين.

من جانبه، أكد عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن الوزارة تكثف خلال أيام العيد عدد لجان التفتيش الدورية التى ترسلها بصفة مستمرة للمرور على المنشآت الفندقية والمطاعم والكافيتريات السياحية على مستوى الجمهورية للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة، لافتا إلى أنه فى حالة رصد هذه اللجان أية من المخالفات يتم إتخاذ الاجراءات القانونية المقررة.

وأشار إلى قيام الوزارة بتكثيف اللجان للمرور على المطاعم والكافيتريات السياحية للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق التى أقرها دولة رئيس مجلس الوزراء حيث قرر أن تكون مواعيد الغلق من الساعة التاسعة مساءً خلال الفترة من 6 مايو وحتى 21 مايو الجارى.