عاجل.. السيسى يتلقى التهنئة من رئيس وزراء العراق بعيد الفطر 

جدة - نرمين السيد - تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، اتصالًا هاتفياً من مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، والذى تقدم بالتهنئة للرئيس بمناسبة عيدالفطر المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء.





صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والامن والاستقرار.

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