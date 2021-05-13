إطلاق التيار الكهربائى بـ375 كشاف ليد بالحضرة الجديدة فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أطلقت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، اليوم الخميس، التيار الكهربائى بـ٣٧٥ كشاف ليد 100 وات، فى عدد من شوارع منطقة الحضرة الجديدة، بنطاق حى سط، بالتنسيق مع شركة الكهرباء، لرفع كفاءة الإضاءة العامة بالمنطقة ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات.





ووفقًا لبيان صادر عن حى وسط، اليوم الخميس، فقد جرى تركيب 750 ذراع حديد كشاف ليد 100 وات، و50 عامود إضاءة بكشاف ليد 150 وات، تغطى الشوارع من شارع الشرقاوى إلى شارع الزهور بمنطقة الحضرة الجديدة. وفى سياق متصل، انتهت الأجهزة التنفيذية من إصلاح عطل كابل كهرباء إضاءة عامة، أمام المجلس المحلى للمحافظة، لإنارة شارع صفية زغلول بالتنسيق مع شركة الكهرباء. كما جرى فصل التيار عن الإعلانات المعتدية على شبكة الإضاءة العامة بشارع قنال السويس بنطاق حى وسط.

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