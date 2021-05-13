عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج (بالعفو الرئاسى والشرطى)، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج المُبكر عن (919) نزيلا (عفو شرطى) وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (143) لسنة (2021)، بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هـ. يأتى ذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء. الإفراج عن المساجين الإفراج عن المساجين

المساجين المفرج عنهم المساجين المفرج عنهم



لحظة الخروج من السجون لحظة الخروج من السجون

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عيدية الرئيس.. الإفراج عن 919 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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