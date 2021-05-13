بالتفاصيل.. فرص ليفربول لحجز مقعد المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد

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يترقب عشاق ومتابعي الدوري الإنجليزي حول العالم، الموقف النهائي لترتيب فرق الدوري، لمعرفة الأندية التي ستحجز مقعدا للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة الجديدة، بعد أن نجح مانشستر سيتي في حسم لقب البريميرليج، وتحديد الفرق الثلاثة الهابطة للدرجة الثانية .

التركيز ينصب الآن على الصراع الأخير المثير في البريميرليج على آخر بطاقتين للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد أن ضمن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني الوجود في المربع الذهبي بغض النظر عن نتائجه في آخر 3 جولات، لكن ما تزال هناك منافسة قوية بين ليستر سيتي وتشيلسي ووست هام يونايتد وليفربول.

ورغم أن تركيز ليستر وتشيلسي، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب، سيتحول إلى خوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، فإنهما سيتابعان نتائج الدوري مع تمسك وست هام وليفربول بالأمل.

فرص ليفربول

ويتأخر ليفربول بـ 7 نقاط عن تشيلسي لكنه يملك مباراتين مؤجلتين، أحدهما في ضيافة يونايتد في أولد ترافورد اليوم الخميس، لكن يورجن كلوب مدرب النادي الفائز ببطولة أوروبا 2019 يدرك أن اللعب في البطولة القارية لا يقتصر فقط على نتائجه.

وقال كلوب: "نحن لا نلوم إلا أنفسنا. الآن نحتاج إلى مساعدة الآخرين (للتأهل إلى دوري الأبطال)، لكن هذا أفضل ما يمكننا فعله وسنحاول التعامل مع الموقف".

وسيخوض ليفربول يوم الأحد مباراة أمام فريق ليس لديه ما يلعب من أجله هو وست بروميتش ألبيون الذي هبط إلى الدرجة الثانية، لكنه تعادل مع كلوب 5 مرات في 8 مباريات.

ولم يحقق المدرب الألماني الفوز على سام ألاردايس مدرب وست بروميتش سوى مرة وحيدة في الدوري.

حظوظ وست هام

ووست هام الحصان الأسود للدوري هذا الموسم تحت قيادة المدرب ديفيد مويس، ويمكنه أن يصبح على بعد 3 نقاط من تشيلسي، إذا فاز خارج أرضه على برايتون آند هوف ألبيون.

ويحلم مويز، الذي تولى المسؤولية بينما كان الفريق قريبا من الهبوط الموسم الماضي، بقيادة النادي اللندني إلى اللعب في دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

توتنهام ينافس

ويتأخر توتنهام هوتسبير سابع الترتيب بـ 8 نقاط عن تشيلسي، ويملك فرصة من الناحية النظرية في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي لكن تشير التوقعات إلى صعوبة موقفه قبل أن يستضيف ولفرهامبتون الذي فاز عليه في آخر زيارتين.

إيفرتون يترقب

ويملك إيفرتون صاحب المركز التاسع فرصة نظرية أيضا في التقدم إلى المربع الذهبي لأنه يملك 4 مباريات، وسيستضيف شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب الذي فاز مرة واحدة فقط خارج أرضه طوال هذا الموسم.