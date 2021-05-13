/630930/قضية-كل-العرب-رئيس-مجلس-النواب ينتصر-للقضية-الفلسطينية-تحت-القبة

يشهد قطاع غزة أحداث مأساوية بسبب هجوم الإحتلال الإسرائيلى عليه، حيث يسفر هذا الهجوم عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

البرلمان المصري أدان بشدة هذه الأحداث معتبرا اعتداءات الاحتلال على الأشقاء الفلسطينيين نكبة جديدة تضاف لانتهاكاته.

البرلمان يطالب الأمم المتحدة بالتدخل

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وجه أيضا عدد من الرسائل خلال جلسات هذا الأسبوع، اكد فيها ان قضية فلسطين هي قضية العرب جميعاً ومدينة القدس جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، مطالبا الأمم المتحدة التدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل بالمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي أن قضية فلسطين هي قضية العرب جميعاً ومدينة القدس جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ولن توجد دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون القدس العربية، كوضحا أن على المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة التدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل بالمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بمدينة القدس الشريف.

تهجير الفلسطينين جريمة تطهير عرقي

وأكد المستشار حنفي جبالي أن التهجير القسري للعائلات الفلسطينية من منازلهم بحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان وانتهاك صريح للمواثيق الدولية.

وأشار جبالي إلى شعب مصر ومجلس نوابه خلف القيادة السياسية لبناء دولة عصرية جديدة إيماناً بأن البناء لا يرتفع إلا بالاصطفاف وتماسك الوحدة الوطنية، وأن الدولة حريصة على حياة مواطنيها وحفظ أمن المجتمع وأن يكون كل العاملين فيها أصحاء بعيدين عن نقل الخطر للمواطنين