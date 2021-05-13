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بالصور.. إزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية خلال وقفة عيد الفطر 

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أكد الدكتور انور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أنه تم إزالة جميع حالات التعدى خلال وقفة عيد الفطر المبارك أمس الأربعاء حيث بلغت حوالي 53 حالة بمساحة 2 فدان و 9 قيراط وجاءت محافظة المنوفية في المركز الأول ب 21 حالة تعد والفيوم 19 ثم محافظات الشرقية والغربية والبحيرة 17.

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منع التعدي على الأراضي الزراعية

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المشددة بمنع التعدي على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية في المهد لاي حالة تعدي. 

 

إحالة المخالفين للتحقيق

وأضاف عيسى أن غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر بناء على توجيهات وزير الزراعة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل وأن هناك تنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات، لإزالة التعديات كما يتم إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أدى صباح اليوم الخميس، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الماسة بمدينة العالمين الجديدة.

وأدى صلاة عيد الفطر المبارك، بجوار الرئيس السيسي، كل من المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء، والشخصيات العامة، والفريق محمد سمير رئيسس اركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة الافرع الرئيسية للقوات المسلحة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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