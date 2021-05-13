/630933/حريق-في-مصنع-كيميائي-بضواحي-باريس-ومخاوف-من-تلوث-البيئة

أفادت الإذاعة الفرنسية فرانس بليو ، اليوم الخميس، بأن حريقا وقع في مصنع كيميائي في بلدية بيزون بشمال غرب باريس، وتخشى السلطات المحلية من تلوث البيئة.

وجود مواد خطيرة بالمصنع

ويقوم المصنع التابع لشركة "Protec Industrie" الذي وقع فيه الحريق بمعالجة المعادن، وله التصنيف الأوروبي "Seveso" الذي يشير إلى وجود المواد الخطيرة بالنسبة للإنسان في المصنع.

وأشار نيكولا بارنيه نائب عمدة المنطقة، غلى أنه يوجد هناك خطر لتلوث التربة ومياه النه.

إتخاذ الإجراءات اللازمة

ونقلت الإذاعة عن خدمات الطوارئ أن خطر تلوث المياه ضئيل، إذ تم أثناء بناء المصنع اتخاذ كل الإجراءات الأمنية لمنع حدوث ذلك.

واظهر فيديو قام بتصويره شهود عيان سحبا كثيفة من الدخان الأسود ترتفع فوق المصنع الواقع على شاطئ نهر السين، لكن منطقة الحريق ليست محددة.