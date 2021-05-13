القوات البحرية المصرية والامريكية تنفذان تدريبا عابرًا بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر «صور»

/630934/القوات-البحرية-المصرية-والامريكية-تنفذان-تدريبا-عابرا-بنطاق-الأسطول-الجنوبي-بالبحر-الأحمر-صور

نفذت القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريبا بحريا عابرا، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية طابا ولنش الصواريخ 18 يونيو، مع المدمرة الأمريكية USS MAHAN من طراز أرليك بيرج وسفينتى المرور الأمريكيتين: (USCGC CHARLES MOULTHROPE)،و(USCGC ROBERT GOLDMAN) ، وذلك بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر.

إستمرار التدريبات المشتركة

يأتي ذلك استمرارًا للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة والتى تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية وأطقمها ، بما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات وبما يساهم فى دعم الأمن والإستقرار بالمنطقة.

وتضمنت التدريبات تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها التدريب علي تنفيذ سيناريوهات لإجراءات الأمن البحري بمسرح العمليات، وتمرين حماية سفينة تحمل شحنات هامة، وكذا تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة، حيث أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة من الجانبين على إدارة العمليات القتالية المشتركة.

أهداف التدريبات

وتأتى تلك التدريبات لتأكيد إمكانات وقدرات القوات البحرية المصرية فى العمل والتنسيق مع البحريات العالمية لتأمين حركة الملاحة الدولية وخطوط المواصلات ، وتعزيزًا لأواصر التعاون الثنائى بين الجانبين المصري والأمريكي فى دعم جهود الأمن البحرى بالمنطقة.