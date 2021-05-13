جدة - نرمين السيد - وزّعت وزارة النقل على الأطفال «العيدية» احتفالًا بأول أيام عيد الفطر المبارك، فى محطات المترو ومحطة مصر للسكة الحديد برمسيس.



جدة - نرمين السيد - وزّعت وزارة النقل على الأطفال «العيدية» احتفالًا بأول أيام عيد الفطر المبارك، فى محطات المترو ومحطة مصر للسكة الحديد برمسيس. وتحت شعار «فرحتهم مسئوليتنا» و«عيدك عيدنا.. هنفرّح أولادنا» وزّع الشباب المتطوعون على الأطفال هدايا عيد الفطر المبارك، من باب إدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. وزارة النقل توزع «العيدية» على الأطفال بـ المترو ومحطة مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.