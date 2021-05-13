أخبار مصرية

صور.. وزارة النقل توزع «العيدية» على الأطفال بـ المترو ومحطة مصر

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محمد مهران 2021-05-13 15:27 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وزّعت وزارة النقل على الأطفال «العيدية» احتفالًا بأول أيام عيد الفطر المبارك، فى محطات المترو ومحطة مصر للسكة الحديد برمسيس.

وزارة النقل توزّع الهدايا على الأطفال
وزارة النقل توزّع الهدايا على الأطفال
وزارة النقل توزّع الهدايا على الأطفال
وزارة النقل توزّع الهدايا على الأطفال
وزارة النقل توزّع الهدايا على الأطفال
وزارة النقل توزّع الهدايا على الأطفال
وزارة النقل توزّع الهدايا على الأطفال
وزارة النقل توزّع الهدايا على الأطفال
وزارة النقل توزّع الهدايا على الأطفال
وزارة النقل توزّع الهدايا على الأطفال
وزارة النقل توزّع الهدايا على الأطفال
وزارة النقل توزّع الهدايا على الأطفال
وزارة النقل توزّع الهدايا على الأطفال
وزارة النقل توزّع الهدايا على الأطفال
وزارة النقل توزّع الهدايا على الأطفال
وزارة النقل توزّع الهدايا على الأطفال
وزارة النقل توزّع الهدايا على الأطفال
وزارة النقل توزّع الهدايا على الأطفال
وزارة النقل توزّع الهدايا على الأطفال

وتحت شعار «فرحتهم مسئوليتنا» و«عيدك عيدنا.. هنفرّح أولادنا» وزّع الشباب المتطوعون على الأطفال هدايا عيد الفطر المبارك، من باب إدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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