دخول برج إشارات شبرا والمنطقة الأوتوماتيكية ضمن مشروع تطويرالسكة الحديد «صور»

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أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير عن دخول برج إشارات شبرا والمنطقة الأوتوماتيكية بين شبرا وقليوب في الخدمة وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الأسكندرية بطول ٢٠٨ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلي معدل أمان في العالم)، وبدخول تلك المنطقة في الخدمة أعلن الوزير دخول ١٦٦ كم الخدمة من إجمالي ٢٠٨ كم

توجيهات القيادة السياسية

يأتي ذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

وأوضح وزير النقل أن المشروع يتكون من (١٩ برجا رئيسيا و ١٥ برجا ثانويا و ٨٠ مزلقانا ) و تم حتى الآن دخول عدد ١٣ برج رئيسي الخدمة وهم ( قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود –دمنهور – ابوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها-قليوب - سيدي جابر-شبرا ) و ١٢ برج ثانوي و ٦٧ مزلقانا لافتا الى أن برج إشارات شبرا يتحكم في عدد ٦١ سيمافورا ضوئيا وعدد ٣٥ موتور تحويله,

وأضاف المهندس كامل الوزير وزير النقل أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة مضيفاً أنه جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية. ومن المقرر إنهاء المشروع في نهاية ديسمبر ٢٠٢١