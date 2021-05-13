صور.. «النقل» تطلق «عيدك عيدنا» لمنح الأطفال هدايا العيد

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة النقل حملة «عيدك عيدنا هنفرح أولادنا» من خلال توزيع عدد 7.600 هدية رمزية على الأطفال - الأولاد والبنات داخل محطات مترو الأنفاق والسكة الحديد بالتنسيق مع بنك الكساء المصرى، وبنك الطعام المصرى وجمعية رسالة للأعمال الخيرية وذلك خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.





وشملت الحملة توزيع عدد من الهدايا على مرتادى محطات مترو الأنفاق بمحطة الشهداء التبادلية بالخطين الأول والثانى بحضور العميد حسام السيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل وبالتنسيق مع كلا من المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية والمهندس على الفضالى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفنى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.

ونسّق أحمد عبدالهادى بكير، المتحدث الرسمى لمترو الأنفاق، مع كلا من فريق عمل بنك الكساء المصرى و بنك الطعام المصرى وجمعية رسالة للأعمال الخيرية لتوزيع عدد 6 آلاف هدية رمزية للأطفال الأولاد كابات عليها علم مصر والبنات إكسسوارات أثناء تواجدهم مع ذويهم أول أيام عيد الفطر المبارك داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق، حيث أن التوزيع يتم داخل المحطات التبادلية للخطوط الثلاثة للمترو، والأكثر كثافة بواقع ألفين بكل محطة (الشهداء- أنور السادات- العتبة).

كما قامت إدارة العلاقات العامة بالسكة الحديد بالتنسيق مع فريق عمل بنك الكساء المصرى و بنك الطعام المصرى وفريق عمل جمعية رسالة للأعمال الخيرية لتوزيع عدد ألف وستمائة هدية رمزية للأطفال الأولاد والبنات بمحطة مصر برمسيس أثناء تواجدهم مع ذويهم أول أيام عيد الفطر المبارك بالمحطات وداخل القطارات.

وتتقدم وزارة النقل والهيئات والشركات التابعة لها بخالص التهنئة للأمة الإسلامية وجموع الشعب المصرى بمناسبةحلول عيدالفطر المبارك.