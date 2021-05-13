فيديو.. وزير الأوقاف: حافظوا على الإجراءات الاحترازية حتى تكتمل فرحة العيد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقى الله فرح بصومه" سواء بفطر يوم من رمضان أو بالفطر الأكبر وانتهاء الشهر الكريم.





وأضاف وزير الأوقاف، خلال فيديو نشر على قناته الرسمية على "يوتيوب"، اليوم الثلاثاء، أنه حتى يظل العيد فرحة، لابد من الاهتمام بأمرين مهمين، الأول منهما التوسعة على الفقراء والمساكين فيكون بذلك العيد فرحة على الجميع.

وأوضح أن الأمر الثانى هو الالتزام بالإجراءات الطبية الوقائية والاحترازية، وأن يكون ذلك نمط حياة فى الظروف الحالية، حفاظا على حياتنا وأرواحنا وأرواح من بجوارنا حتى لا يتحول العيد إلى حزن بفقدان حبيب أو قريب.

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