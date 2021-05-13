محافظ جنوب سيناء يستقبل وفدى «الإنجيلية والكاثوليكية» للتهنئة بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - استقبل خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ، اليوم الخميس، وفد الكنيسة الإنجيلية برئاسة القس إيهاب سمير ميثاق راعى الكنيسة الإنجيلية بشرم الشيخ وممثل الطائفة الإنجيلية بمحافظة جنوب سيناء يرافقه الشيوخ وجيه كمال، وماجد ناجح، إذ قدموا التهنئة لمحافظ جنوب سيناء والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، بمناسبة عيد الفطر طالبين من الله سبحانه أن يحفظ مصر وقيادتها.





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