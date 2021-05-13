رسميًا.. هيكتور كوبر مديرا فنيا لمنتخب الكونغو الديمقراطية

/630939/رسميا-هيكتور-كوبر-مديرا-فنيا-لمنتخب-الكونغو-الديمقراطية

أعلن اتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم، رسميا، تعيين الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخبنا الوطني، مدربا للمنتخب الكونغولي.

وقال الاتحاد الكونغولي في بيان رسمي اليوم الخميس: "وقع كوبر بالفعل عقدا لتدريب منتخب الكونغو الديمقراطية، وسيصل إلى العاصمة كينشاسا نهاية شهر مايو الجاري".

وأضاف البيان: "سيقود كوبر المنتخب الكونغولي في أول وديتين ضد تونس والرأس الأخضر في يونيوالمقبل الذي يشهد معسكرا في تونس".

وسبق أن خاض هيكتور كوبر تجربة تدريبية في قارة أفريقيا مع منتخب مصر في الفترة بين 2015 و2018، ونجح في قيادة الفراعنة لوصافة بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2017، كما حقق الإنجاز الأكبر المتمثل في تأهل منتخب مصر لكأس العالم روسيا 2018، بعد غياب دام 28 عاما .