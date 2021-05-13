تعليق حفلات شهر مايو بمسرح الأنبا رويس بالعباسية

جدة - نرمين السيد - قررت إدارة مسرح الأنبا رويس فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تعليق إقامة كافة الحفلات والفعاليات بالمسرح طوال شهر مايو الجارى.



جدة - نرمين السيد - قررت إدارة مسرح الأنبا رويس فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تعليق إقامة كافة الحفلات والفعاليات بالمسرح طوال شهر مايو الجارى. يأتى ذلك لتجنب التجمعات فى ظل ظروف انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

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