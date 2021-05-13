رئيس وزراء العراق يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر مبارك 

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفياً من مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، والذي تقدم بالتهنئة للرئيس بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء.

من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والامن والاستقرار.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

