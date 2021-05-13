/630941/الصحة-وصول-500-ألف-جرعة-من-لقاح-سينوفارم-الصيني-إلى-القاهرة

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبال 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس 13 مايو، من إنتاج شركة، "سينوفارم"، الصينية ضمن 20 مليون جرعة تم الاتفاق على شرائها وتوريدها إلى مصر تباعًا، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

تلقي اكبر عدد من المواطنين اللقاح

وأوضح د.خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة ، أن لقاح "سينوفارم" حصل على موافقة الاستخدام الطارىء من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أنه مع زيادة جرعات اللقاحات التي تتسلمها مصر سيتم إتاحة تلقي اللقاح لعدد أكبر من المواطنين من مختلف الفئات العمرية.

500 ألف جرعة جديدة من لقاح سينوفارم

وكشف د.خالد مجاهد أن مصر سوف تتسلم 500 ألف جرعة جديدة من لقاح سينوفارم ، بالإضافة إلي 1400 لتر من المواد الخام خلال الشهر الحالي لتصنيع سينوفاك الصيني ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية، تكفي لتصنيع مليونين جرعة من اللقاحات.

تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك

وأكمل د.خالد مجاهد : "من المتوقع تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك، مضيفًا أن مصر من أوائل الدول في القارة الأفريقية التي تبدأ في تصنيع لقاحات فيروس كورونا.

وأضاف د.خالد مجاهد أن تلك الشحنة ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، لافتًا إلى أن متلقيي لقاح "سينوفارم" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد مرور 21 يومًا من تلقي الجرعة الأولى.

وأكمل ساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة : "الوزيرة توجهت بالشكر لجمهورية الصين الشعبية والحكومة الصينية لدعمها المستمر لمصر خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا وحرصها على إمداد مصر بدفعات من اللقاحات لمواجهة الجائحة، ما ساهم في تطعيم الأطقم الطبية والتوسع في عمليات التطعيم لتشمل المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والمستحقين للقاح من الشعب المصري تباعًا".