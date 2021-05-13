/630942/بمناسبة-عيد-الفطر-الإفراج-عن-919-من-نزلاء-السجون

وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج المُبكر عن 919 نزيلا عفو شرطى، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2021.

العفو عن باقى العقوبة

ويأتي الأمر بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هـ.

والعفو استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

حبس المتهمين بتصوير "فيديو البلطجة"

فيما أمرت نيابة الزيتون الجزئية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالبلطجة، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على تطبيق "تيك توك" متضمنًا مقطعين فيديو يظهر خلال أحد الأشخاص داخل أحد المحال التجارية فى الزيتون (بالقاهرة) يدعى خلاله بوجود مستحقات مالية له لدى آخر والتهديد بعدم الخروج من المحل إلا عقب حضور الأجهزة الأمنية وحصوله على مستحقاته المالية.

والمقطع الآخر يتضمن تواجد المذكور بصحبته أحد الأشخاص والادعاء بممارستهما البلطجة وقدرتهما على إعادة حقوق المواطنين بالطرق غير الشرعية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مكان تصوير مقطع الفيديو الأول، وتبين أنه محل ملابس، وباستكمال الفحص والتحريات أمكن تحديد القائمين على نشر مقطعى الفيديو المشار إليهما وتبين أنهما شخصين، "لأحدهما معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين أحد الأشخاص، حول محل الملابس المشار إليه قام بالدخول عنوة وتصوير مقاطع الفيديو لتهديد الأخير واسترداد مستحقاته المالية، وأيد الثانى ما أقر به الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضرًا بالواقعة.