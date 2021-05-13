صور.. قاعدة خرسانية بالعاصمة الإدارية تحمل أطول سارى علم فى العالم

جدة - نرمين السيد - نشرت صفحة التليفزيون المصرى "أخبار مصر" على موقع "فيسبوك" صورا، اليوم الخميس، توضح قاعدة خرسانية بالعاصمة الإدارية الجديدة سيرتفع علم مصر عليها كأطول سارى علم فى العالم بارتفاع 185 مترا ليدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.





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