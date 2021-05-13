جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى أن العمل مستمر فى جميع محطات التقاوى على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لاستلام التقاوى الخام للمحاصيل الشتوية.





جاء ذلك بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة تشكيل غرف متابعة فى جميع قطاعات الوزارة.

وأضاف أن أعضاء الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى متواجدون فى جميع محطات غربلة وإعداد التقاوى وعددها 14 محطة على مستوى الجمهورية لاستلام تقاوى خام المحاصيل الشتوية وفى مقدمتها القمح المحصول الاستراتيجى حيث تهدف الوزارة إلى تحقيق المستهدف من استلام خام تقاوى القمح من حقول الإكثار لدى المزارعين وجهات أخرى.

كما يستمر العمل بالمحطات لتوزيع تقاوى محاصيل الصيف إلى منافذ التوزيع التابعة للوزارة وفى مقدمتها محصول القطن وخاصة محافظات الوجه البحرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. الزراعة تتابع استلام تقاوى المحاصيل الشتوية فى 14محطة بالجمهورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.