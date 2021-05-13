/630943/مفاجآت-سارة-في-قائمة-الإسماعيلي-لمواجهة-أسوان-في-الدوري

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة فريق أسوان، في المباراة المقرر لها غدا الجمعة، فى الأسبوع الــ22 لمسابقة الدورى الممتاز .

وجاءت القائمة كالتالى : حراسة المرمى: محمد صبحى – محمد فوزى – محمد مجدى. خط الدفاع: حسين السيد – مروان صحراوى -محمد هاشم -باهر المحمدى – أحمد كاستيلو – مصطفى فارس – عبدالله جمعة. خط الوسط: محمد حسن – محمد عادل – محمد صادق – عمر الوحش -نادر رمضان -محمد بيومى – أحمد مدبولى – ارى بابل – محمد الشامى. خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف -شكرى نجيب - شيلونجو.

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