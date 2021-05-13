عاجل بالصور| كارثة جديدة تهدد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. تفاصيل

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يبدو أن أزمة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، التي تم تأجيلها بسبب اقتحام جماهير الشياطين الحمر لملعب أولد ترافورد، ستتكرر مجددا، اليوم وقبل أقل من ساعتين عن انطلاق اللقاء .

واعترضت مجموعة من جماهير مان يونايتد الغاضبة، الحافلة الخاصة بفريق ليفربول لتمنعها من الوصول لملعب أولدترافورد، استمراراً للموجة الاحتجاجية من الجماهير ضد ملاك النادي العريق عائلة الجلايزرز الامريكية.

واتلفت جماهير مانشستر يونايتد المحتجة إطارات الحافلة بعدما تم ايقافها في الطريق، ولا يوجد أي رد رسمي حول مصير المباراة حتى الان.

ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد في المباراة االمؤجلة من الجولة 34 من بطولة الدوري الإنجليزي، التي حسم مانشستر سيتي لقبها رسمياً بعد خسارة اليونايتد أمام ليستر سيتي يوم الثلاثاء الماضي.

وكان من المفترض إقامة مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول، يوم الثاني من مايو الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب أحداث العنف والشغب قبل المباراة بساعات، من جانب جماهير الشياطين الحمر والتى تطورت لاقتحام ملعب "أولد ترافورد"، مما دفع رابطة الدوري الإنجليزي لتأجيل اللقاء بشكل رسمي.

ويحتل مانشستر يونايتد وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 70 نقطة، خلف البطل مانشستر سيتي الذي حسم اللقب رسميا للمرة السابعة في تاريخه، بينما ليفربول في المركز السادس برصيد 57 نقطة.