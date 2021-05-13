محمد رمضان يحتفل مع جمهوره بأول أيام العيد..فيديو

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حرص المطرب الشعبي محمد رمضان، على إتقاط الصور التذكارية مع المواطنين والأطفال من جمهوره بعد أداء صلاة العيد في إحدى المساجد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل احتفال محمد رمضان مع جمهوره بعد صلاة عيد الفطر المبارك، بعدما تجمهر حوله الأطفال لإلتقاط الصور معه.

احتفال محمد رمضان مع جمهوره بعد صلاة عيد الفطر المبارك

نشر محمد رمضان فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث ظهر فيه وهو يلتقط مجموعة من الصور التذكارية مع الجمهور وعلق على الفيديو قائلًا: "بعد صلاة عيد الفطر... اللهم تقبل من الجميع وتعود عليكم وعلينا الأيام بالخير والرزق والبركة".

تجمع الأطفال والعديد من الجماهير مع ظهور محمد رمضان بعد أداء صلاة العيد ليلتقطون معه العديد من الصور التذكارية لتظل ذكرى خاصة لهم.

ردد عدد من جمهور محمد رمضان اسم موسى الذي جسده في مسلسله الأخير ليخوص به السباق الدرامي في رمضان 2021، حيث أشعل المسلسل حالة خاصة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ما بين مؤيد ومعارض.

آخر أعمال محمد رمضان

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، سيد رجب، عارفة عبدالرسول، تارا عماد، رياض الخولي، محمد أحمد ماهر، ومن إخراج محمد سلامة.

أحدث مسلسل موسى حالة واسعة من الجدل عبر منصات السوشيال ميديا خلال عرضه وذلك منذ الحلقات الأولى، ومن ثم ظهور شخصية إسماعيل ياسين الذي أثار ضجة عارمة بين المواطنين.