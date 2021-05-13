هربت أدوية في علب بسكويت.. توقيف راكبة في مطار القاهرة

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تمكنت الجمارك في الإدارة الثالثة في مبنى الركاب رقم 3 في مطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية.

والتهريب جاء بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

حاولت الخروج بحقائبها من صالة الوصول

وتمكنت الجمارك من الضبط خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران التركية القادمة من إسطنبول، اشتبه خالد رمضان مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة مصرية الجنسية قادمة من تركيا تحاول الخروج بحقائبها من صالة الوصول، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفى.

31 علبة من عقار Gamanex

وبالعرض على رضا أبو العزم نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من مصطفي بحر، مأمور الجمرك وإبراهيم حسن ومحمد يوسف مديرى الحركة لتفتيش حقائب الراكبة، فتبين وجود 31 علبة من عقار Gamanex الخاص بعلاج أمراض نقص المناعة مخبأة داخل أكياس الشيكولاتة والبسكويت وفى قاع سحرى بأسفل حقائبها.

بينما قرر مصطفى السيد مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر ضبط رقم 70 لسنة2021 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

ضبط محاولة تهريب كمية من الألياف النباتية

فيما تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، من ضبط محاولة تهريب كمية من عبوات الألياف النباتية التي تستخدم في علاج المعدة والقولون، بحوزة راكب قادم من دبي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.

بينما صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، أستوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

عبوات تكرارية بداخلها مواد عضوية

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد عبد المنعم رئيس القسم تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة بداخلها مواد عضوية.

وقام أحمد سيد إبراهيم عافية مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط كمية كبيرة من عبوات الألياف النباتية.

يقوم بتوصيل المضبوطات بمقابل مادي

قام أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بمناظرة جواز سفر الراكب والذي تبين أنه قام بالسفر عدة مرات متتالية في الفترة الأخيرة وأقر انه يقوم بتوصيل المضبوطات بمقابل مادي.

أمر عبد المطلب بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.