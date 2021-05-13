حسن شاكوش في أغنية جديدة تجمعه مع ياسمين رئيس..فيديو

/630947/حسن-شاكوش-في-أغنية-جديدة-تجمعه-مع-ياسمين-رئيسفيديو

شوق مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش جمهوره ومتابعيه بأغنيته الجدية التي تشاركها بها الفنانة ياسمين رئيس، وذلم من خلال مقطع فيديو قصير ظهر من خلاله الثنائي.

دوت الخليج يكشف تفاصيل ظهور الفنانة ياسمين رئيس مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش في عمله الجديد وأغنيته التي أعلن عنها مؤخرًا.

أغنية تجمع بين حسن شاكوش وزياسمين رئيس

نشر حسن شاكوش مقطع فيديو برومو الأغنية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق عليه قائلًا: “ جاهزين.. حبيبتي”.

وكانت ياسمين رئيس نشرت فيديو يجمعها بحسن شاكوش على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحمست جمهورها مؤكدة أنها تحضر مفاجأة قوية تحضّر لها بالتعاون مع شركة مزيكا وحسن شاكوش، وتركت سؤالا لجمهورها: "تفتكروا بنعمل إيه؟".

آخر أعمال ياسمين رئيس

تألقت ياسمين رئيس في مسلسل ملوك الجدعنة خلال الموسم الدرامي الرمضاني الذي كان حافلًا بالعديد من الأعمال الدرامية المختلفة، ليحتل المسلسل قائمة الأكثر بحثًا على جوجل طول شهر رمضان المنصرم.

جسدت ياسمين رئيس دور فاتن في مسلسل ملوك الجدعنة، حيث قدمت بدور فتاة فقيرة تعيش في منطقة شعبية وتتعرض دائمًا لمشاكل تعوقها عن الزواج من خطيبها "عمرو سعد" وتزداد الحياة صعوبة لتبحث عن عمل بعد وفاة والدها.

الجدير بالذكر، أن مسلسل"ملوك الجدعنة" من بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، أحمد صفوت وظهور خاص للراحل يوسف شعبان. المسلسل من تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى.