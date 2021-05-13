عاجل.. السيسى يتلقى التهنئة من أمير تبوك بعيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم الخميس من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مثمنًا ما يجمع بين الشعبين المصرى والسعودى من علاقات وثيقة وروابط أخوية، وداعيًا الله تعالى أن ينعم على البلدين الشقيقين بالخير والبركات.





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