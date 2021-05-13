صور.. خالد عبد الغفار يستعرض تطور منظومة التعليم بالجامعات الخاصة والأهلية

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدما من الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية حول تطور منظومة الجامعات الخاصة والأهلية فى مصر.





وأوضح التقرير أن إجمالى عدد الجامعات الخاصة والأهلية بلغ 29 جامعة خاصة وأهلية، وشملت جامعات:

"6 أكتوبر، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصر الدولية، الجامعة الفرنسية الأهلية فى مصر، الجامعة الألمانية بالقاهرة، الأهرام الكندية، الجامعة البريطانية فى مصر، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، سيناء، فاروس بالإسكندرية، النهضة ببنى سويف، المستقبل، النيل الأهلية، الجامعة المصرية الروسية، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة، الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، هليوبوليس، الجيزة الجديدة، دراية بالمنيا، بدر، حورس، الجامعة المصرية الصينية، ميريت، سفنكس، السلام، العلمين الدولية، الملك سلمان، الجلالة"، هذا فضلا عن الجامعة المصرية اليابانية التى أنشئت فى إطار الاتفاق بين الحكومتين المصرية واليابانية، وللجامعة ائتلاف شراكة مع 15 من كبريات الجامعات اليابانية، بالإضافة إلى مدينة زويل وهى هيئة عامة مستقلة غير هادفة للربح، وتوجد بها جامعة العلوم والتكنولوجيا، التى بدأت بها الدراسة 2013.



وتقوم فيها الدراسة على البرامج الأكاديمية البينية التى تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتمنح درجات بكالوريوس فى: "هندسة تكنولوجيا النانو، الطاقة الجديدة والمتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هندسة البيئة، العلوم الطبية الحيوية، علوم النانو، علوم المواد، فيزياء الأرض والكون".

وأضاف التقرير أن إجمالى عدد الجامعات الخاصة والأهلية التى صدر بإنشائها قرارات جمهورية، ولم تبدأ الدراسة بها بعد، وهى 12 جامعة وتشمل جامعات: "الساحل الشمالى، العلمين، العاشر من رمضان، الجامعة الحضرية، مايو، الحياة، اللوتس، رشيد، مدينة القاهرة الجديدة، الصالحية، شرم الشيخ، المنصورة الأهلية".

كما أوضح التقرير إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية جار إنشاء 16 جامعة أهلية جديدة، وتضم جامعات: "أسيوط الأهلية، بنى سويف الأهلية، عين شمس الأهلية المنصورة الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، قناة السويس الأهلية، بورسعيد الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، الفيوم الأهلية، المنيا الأهلية، دمنهور الأهلية، أسوان الأهلية، سوهاج الأهلية".

يذكر أن الجامعات الخاصة والأهلية قدمت رافدًا مهما من روافد التعليم العالى فى مصر خلال السنوات الأخيرة، وعملت على تخفيف الضغط على الجامعات الحكومية، كما أن وجودها يمثل ضرورة لاستيعاب الزيادة على الطلب فى التعليم الجامعى المتزايد فى مصر، وكذا دورها فى توجيه الاستثمارات الخاصة إلى مجال التعليم العالى، فى الوقت الذى حققت بعضها تقدمًا ملحوظًا فى مجالى التعليم والبحث العلمى وكذلك التصنيفات العالمية.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة حريصة على إعلان قوائم الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الاجنبية والمعاهد حرصًا على توضيحها لأولياء الأمور والطلاب حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية غير المصرح لها للعمل من خلال وزارة التعليم العالى وتمنح شهادات غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية، والالتزام بالالتحاق بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة التالية:

● موقع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

● حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع (فيسبوك)

● حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع (الانستجرام)

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