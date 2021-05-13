يبحث العديد من المواطنين عن موعد أفلام عيد الفطر المبارك في السينمات المختلفة، كي يتمكنوا من مشاهدة الأعمال السينمائية في دور العرض على اعتبار كونها نوع من التنزه.

دوت الخليج يكشف مواعيد أفلام عيد الفطر المبارك في السينمات، إستمرارًا للخدمات التي يقدمها للقارىء على مدار الساعة.

مواعيد أفلام عيد الفطر المبارك 2021

تستعد صالات السينما في مختلف أنحاء الجمهورية، لاستقبال قائمة الأفلام المشاركة في موسم عيد الفطر السينمائي لهذا العام، في ظل ظروف الغلق الاستثنائية، تطبيقًا للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا والموجة الثالثة.

يشارك فيلم "ديدو" في سينما عيد الفطر، ويتم عرضه في عدد من صالات السينما في أنحاء الجمهورية، وتبدأ مواقيت عرضه من الساعة 10صباحًا حتى الساعة 7 مساءً كحد أقصى.

فيلم "ديدو"، من بطولة" كريم فهمي، بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو.

موعد فيلم ثانية واحدة

أما عن فيلم "ثانية واحدة"، الذي يتم عرضه في عدد من صالات العرض السينمائية، تبدأ مواقيت عرضه من الساعة الـ 10 صباحًا حتى الساعة الـ 7 مساءً.

الفيلم من بطولة "دينا الشربيني، محمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوى، تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم.

موعد فيلم أحمد نوتردام

يتم عرض فيلم أحمد نوتردام، في دور العرض السينمائي من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى الـ 7 مساءً.

الفيلم من بطولة"رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم".