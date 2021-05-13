غادة علي توجه رسالة لأهل دائرتها عبر موقع دوت الخليج في عيد الفطر

/630949/غادة-علي-توجه-رسالة-لأهل-دائرتها-عبر-موقع-تحيا-مصر-في-عيد-الفطر

تقدمت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بخالص التهنئة، للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيدة إنتصار السيسي حرم الرئيس، ولجموع الشعب المصري بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، متمنية لهم دوام الخير والبركات.

النائبة غادة علي توجه رسالة لأهل دائرتها

ووجهت النائبة غادة علي رسالة خاصة لأهل دائرتها الكرام، مطالبة منهم عبر موقع دوت الخليج تطبيق الإجراءات الإحترازية للتصدي للموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، مع الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي فى الاماكن المغلقة، حفاظا على صحتهم. وعدم الخروج إلا عند الضرورة، من أجل تجاوز هذه الفترة بسلام وبأقل الخسائر.

النائبة غادة علي تحذر من التهاون هذه الفترة

وحذرت عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، النائبة غادة علي من التهاون في الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية، وبالأخص في فترة العيد، والتي تشهد العديد من المناسبات، والزيارات الأمر الذي قد يزيد الوضع سوء ويساهم في إنتشار فيروس كورونا الخطير.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي،قد هنأ الأمة الإسلامية والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:” أهنئ الأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور وأن يعم الخير في كل بقعة من أرضها. وفي هذه المناسبة المباركة، أنتهز الفرصة كي أتقدم بتحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين، ولكل من يشارك بعلمه وعمله وقلبه في معركة مصر للبناء والتنمية، وتشييد دولة عصرية تليق بمصر وتاريخها وتضمن لأبنائها مستقبلًا أكثر إشراقا وازدهارا في جميع مناحي الحياة. كل عام وأنتم بخير”.