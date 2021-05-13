/630950/من-الألف-إلى-الياء-كل-ما-تريد-معرفته-عن-أزمة-النني-مع-عضو-صهيوني-بسبب-فلسطين

يعيش النجم الدولي المصري محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي، أزمة عنيفة في الساعات الأخيرة، بعد أن انتشرت العديد من الشائعات حول رحيله عن فريقه، بسبب إعلانه دعمه للشعب الفلسطيني إزاء هجمات قوات الإحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى وقطاع غزة، ومساندته لأهالي حي الشيخ جراح الذين يحاول الإحتلال تهجيرهم من منازلهم .

«دوت الخليج» تنشر تفاصيل الأزمة من بدايتها وحتى الآت في السطور التالية:

بداية المشكلة

الأزمة بدأت بعدما كتب النني على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مساندا الشعب الفلسطيني في محنته، الأمر الذي استفذ شخص يعمل في منظمة يهودية بريطانية يدعى «تل عوفر» ويعرف نفسه على أنه عضو بإحدى المنظمات اليهودية، وجعله يخاطب إدارة نادي آرسنال الإنجليزي، من أجل معرفة رأيهم بشأن ما النني .

وكتب عوفر عبر حسابه على «تويتر»: «خاطبت المدير العام في أرسنال فيناي فينكيتيشام طالبا منه الرد حول ما نشره محمد النني وما سيفعله تجاه تلك الواقعة».

الآرسنال يرد

وبعد ساعات قليلة من تغريدة عوفر، عاد مجددا ونشر صورة من بريد إلكتروني يتضمن رد آرسنال، عن طريق أحد موظفي الجانرز حيث قال خلاله: «مثل كل العاملين في آرسنال، لاعبونا لديهم الحق في التعبير عن آرائهم من خلال منصاتهم الخاصة، ولكن على أي حال سنتحدث مع اللاعب حول هذا الأمر ليتعرف على الآثار الأوسع لما نشره».

مطالبة بالإعتذار

ولم يكتفي السياسي الصهيوني بذلك فكتب مجددا عبر صفحته على تويتر: «ما دام النني يفهم الآثار الأوسع لما نشره، لماذا لم يرد منه اعتذارًا لما بدر منه إلى الآن».

موقف النني

كل هذه الأمور حدثت ولم يخرج محمد النني للرد على عوفر، كما لم يصدر أي تصريح رسمي من المدير الفني لفريق المدفعجية حول الموضوع، أو وجود نية للإستغناء عن اللاعب مثلما حدث مسبقا مع الألماني مسعود أوزيل، الذي تم استبعاده من الفريق بسبب مساندته لمسلمي الإيجور ضد تجاوزات الحكومة الصينية .

تصعيد جديد

الأمر لم ينتهي عند ذلك الحد، حيث خاطب عضو المنظمة اليهودية البريطانية، شركتي أديداس ولافاتزا، اللذين يرعيان الآرسنال، بشأن ما نشره النني وفقًا لما أعلنه عبر حسابه على تويتر زاعمًا أن النني نشر صورة لخريطة بدون علم إسرائيل، للضغط على النادي اللندني لاتخاذ موقف صارم مع اللاعب .

اتهامات أخرى

كما طالب الصهويني عوفر، الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإيقاف النني، مستشهدا بما حدث من قبل بحق لويس سواريز ونيكولاس أنيلكا، حيث عوقب الأول بسبب اتهام بالإساءة العنصرية لباتريس إيفرا خلال فترة تواجده في ليفربول، فيما عوقب أنيلكا بسبب ما اعتبرته رابطة الدوري الإنجليزي إشارة سياسية معادية للسامية أثناء احتفاله بهدف لفريقه وست بروميتش أمام وست هام يونايتد.

دعم عربي للنني

ومنذ إعلان تفاصيل الأزمة هبت الجماهير العربية لمساندة محمد النني عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأعلن الجميع تضامنهم مع اللاعب ضد عضو المنظمة اليهودية، لكن رغم كل ذلك لم يصدر الآرسنال أي تأكيدات حول نيتهم معاقبة النني أو الإستغناء عنه بسبب تلك الواقعة، كما لم يصدر الاتحاد الإنجليزي أي شئ بخصوص تلك الواقعة .