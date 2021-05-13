شحاته أبو زيد يوجه رسالة لأهل دائرته عبر موقع دوت الخليج في عيد الفطر

/630951/شحاته-أبو-زيد-يوجه-رسالة-لأهل-دائرته-عبر-موقع-تحيا-مصر-في-عيد-الفطر

تقدم النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولجموع الشعب المصري بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم دوام الخير والبركات والسداد فيما هو قادم.

شحاتة أبو زيد يحذر أهل دائرته من التهاون في التعامل مع الفيروس

ووجه النائب شحاته أبو زيد رسالة خاصة لأهل دائرته يحذر فيها من التهاون في الإلتزام بالإجراءات الإحترازية هذه الفترة، وبالأخص فترة العيد والتي تشهد العديد من الزيارات والمناسبات، بين الأهل وبعضهم، لان التهاون ينجم عنه تداعيات سلبية تؤثر على الجميع في كافة المجالات.

وأوضح أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، أن الفيروس أصبح شديد التحور، وبالتالي أصبح أكثر شراسة عن الوضع الذي كان عليه سابقا لذلك الحذر أصبح أمر ضروري وحتمي، موضحا جهود الدولة في توفير اللقاحات لجموع الشعب المصري دون إستثناء.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي،قد هنأ الأمة الإسلامية والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:” أهنئ الأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور وأن يعم الخير في كل بقعة من أرضها. وفي هذه المناسبة المباركة، أنتهز الفرصة كي أتقدم بتحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين، ولكل من يشارك بعلمه وعمله وقلبه في معركة مصر للبناء والتنمية، وتشييد دولة عصرية تليق بمصر وتاريخها وتضمن لأبنائها مستقبلًا أكثر إشراقا وازدهارا في جميع مناحي الحياة. كل عام وأنتم بخير”.