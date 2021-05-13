/630952/إنتهاء-خلاف-ياسمين-عبد-العزيز-وشقيقها-بهذه-الصورة

نشر الفنان وائل عبد العزيز، شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، صورة تجمعهم سويًا، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، لينهي حالة الخلاف التي نشبت بينهما منذ فترة طويلة بسبب زواجها من الفنان أحمد العوضي.

دوت الخليج يكشف نهاية خلاف الفنان وائل عبد العزيز مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد مرور العديد من الوقت.

إنتهاء خلاف ياسمين عبد العزيز وشقيقها

انهى وائل عبد العزيز الخلاف الذي كان قد نشب بينه وبين شقيقته عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال منشوره الأخير، حيث حرص على تهنئة شقيقته بمناسبة نجاح مسلسلها الذي خاضت به السباق الدرامي الرمضاني “اللي مالوش كبير”.

وكتب عبد العزيز، على الصورة التي جمعته مع شقيقته، مستعيرًا بإسم الشخصية التي جسدتها في المسلسل، قائلًا: “ مبروك يا غزل النجاح”.

مسلسل اللي مالوش كبير

حاز مسلسل اللي مالوش كبير على إعجاب الجمهور خلال عرضه في رمضان 2021، إلا أن النهاية صدمت الجمهور بعد مقتل الخديوي الشخصية التي جسدها الفنان أحمد العوضي أمام زوجته ياسمين عبد العزيز التي أعربت عن إستياءها من موته في الحلقة الأخيرة، إلا أنها أكدت أن تلك هي النهاية الواقعية.

مسلسل اللي مالوش كبير من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، هند الاتربي، دنيا عبد العزيز، خالد الصاوى، أحمد سعيد عبد الغني، عايدة رياض، بدرية طلبة، محمود ياسين، وعدد كبير من نجوم الفن.