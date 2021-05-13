جدة - نرمين السيد - وقالت فيروز فكرى نائب الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، فى تصريح اليوم الخميس، إن المتحف زاره عدد كبير من الأفواج السياحة من فرنسا وأسبانيا وأمريكا والبرازيل ورومانيا واليابان والصين، والذين قاموا بجولة داخل قاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات لمشاهدة روائع الحضارة المصرية العريقة.
وأضافت أنهم حرصروا على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية، والتى احتفظ بها المتحف؛ تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التى جذبت جميع دول العالم يوم 3 أبريل الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جنسيات مختلفة.. وفود سياحية تزور المتحف القومى للحضارة أول أيام العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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