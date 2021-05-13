جنسيات مختلفة.. وفود سياحية تزور المتحف القومى للحضارة أول أيام العيد

جدة - نرمين السيد - وقالت فيروز فكرى نائب الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، فى تصريح اليوم الخميس، إن المتحف زاره عدد كبير من الأفواج السياحة من فرنسا وأسبانيا وأمريكا والبرازيل ورومانيا واليابان والصين، والذين قاموا بجولة داخل قاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات لمشاهدة روائع الحضارة المصرية العريقة.

وأضافت أنهم حرصروا على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية، والتى احتفظ بها المتحف؛ تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التى جذبت جميع دول العالم يوم 3 أبريل الماضى.